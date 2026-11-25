В Кочковском районе Новосибирской области должник полностью выплатил кредитную задолженность после того, как судебные приставы арестовали его трактор и прицеп. Об этом сообщили в ГУФСПП России по региону.

Мужчина из села Кочки задолжал кредитной организации 238 тысяч рублей и, несмотря на уведомление через «Госуслуги», не спешил погашать долг.

Узнав о попытке продать имущество, пристав выехал к должнику и наложил арест на трактор МТЗ-82 и прицеп. В течение недели мужчина рассчитался с кредитором и оплатил исполнительский сбор. Производство завершили после полного погашения задолженности.