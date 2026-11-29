Первая неделя декабря в Новосибирске встретит жителей полноценной зимой: с 30 ноября по 6 декабря ожидаются обильные снегопады и постепенное похолодание.

Днём температура составит от -6 до -12 градусов, ночью морозы окрепнут до -13, а на дорогах сформируется снежный накат, заметно снижающий видимость — это осложнит передвижение и автомобилистам, и пешеходам.

Резкий перелом погоды произойдёт на стыке ноября и декабря: данные сервисов Meteofor и Яндекс.Погоды сходятся на том, что уже 30 ноября утром будет -8 (с ощущением -14), а к 3–4 декабря станет ещё холоднее — днём около -9…-10, ночью до -11.