Новосибирская область планирует привлечь 16,5 млрд рублей за счёт выпуска государственных облигаций. Провести размещение ценных бумаг собираются 9 декабря 2026 года на Московской бирже. Соответствующее решение приняло региональное министерство финансов и налоговой политики. Об этом сообщает «Прецедент».

Всего инвесторам предложат 16,5 млн облигаций. Номинальная стоимость каждой составит 1 тысячу рублей. Бумаги будут находиться в обращении 1110 дней, то есть немногим более трёх лет.

Процентный доход по новому выпуску будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Купонные выплаты предусмотрены с переменной ставкой, поэтому их размер может пересматриваться в зависимости от изменений денежно-кредитной политики.

Ещё одна особенность выпуска — поэтапное погашение основного долга. Вместо того чтобы возвращать всю сумму инвесторам в конце срока, регион будет выплачивать номинальную стоимость облигаций частями.

Государственные ценные бумаги позволяют областным властям получать финансирование от инвесторов с обязательством вернуть заёмные средства и выплатить доход в соответствии с условиями выпуска.

Ранее, в сентябре 2026 года, Новосибирская область уже выходила на рынок с народными облигациями. Тогда удалось разместить бумаги на 200 млн рублей. Эти средства планируют использовать для обновления общественных пространств: сквера имени Юрия Бугакова, парка «Чемской берег» и сквера на улице Демакова в Академгородке.

Нынешний выпуск по заявленному объёму существенно превосходит сентябрьский. Однако решение об эмиссии пока не означает, что регион уже получил 16,5 млрд рублей. Окончательная сумма привлечённых средств станет известна по итогам торгов.