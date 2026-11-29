В октябре 2026 года оборот кофеен в Новосибирской области вырос на 7% по сравнению с октябрём 2025 года — такие данные предоставила ИТ-компания «Эвотор» по запросу Сиб.фм.

Количество покупок за год увеличилось на 6%, а средний чек почти не изменился: он вырос на 1%, до 432 рублей. В сентябре, как отмечают в «Эвоторе», в кофейнях наблюдалось снижение покупательской активности, а в октябре сегмент вернулся к росту.

В других форматах общепита динамика была разнонаправленной: в пекарнях количество покупок сократилось на 4%, а средний чек вырос на 8%, до 185 рублей, при этом оборот пекарен увеличился на 4%. Данные получены из агрегированных обезличенных фискальных данных касс «Эвотор» в Новосибирской области; оборот и количество чеков рассчитаны в среднем на кассу.