Студентам вузов и колледжей Новосибирской области разрешат проходить идентификацию во время дистанционных экзаменов через мессенджер «МАКС». Такая возможность предусмотрена новым постановлением правительства России. Об этом сообщает РИА Новости.

При наличии необходимых технических условий учащиеся смогут подтверждать личность, передавая данные паспорта или студенческого билета через сервис. Нововведение коснется проверочных работ, промежуточной и итоговой аттестации, а также программ дополнительного профессионального образования.

Помимо «МАКС», учебные заведения смогут использовать для проверки личности систему идентификации, применяемую при входе на «Госуслуги», и Единую биометрическую систему.

Новый порядок распространяется на дистанционный формат оценки знаний.