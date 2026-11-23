Эксперт Пётр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как защитить пенсионеров от мошенников.

Он советует повесить дома на видном месте памятку: «Если звонят из банка, полиции или больницы и говорят о деньгах — сначала звоню близким». Детям стоит регулярно рассказывать пожилым родителям о новых схемах обмана.

Если мошенничество всё же случилось, нужно сразу обратиться в полицию и сообщить в банк, чтобы заблокировали операции. Лучше всего прервать разговор и самому перезвонить в организацию по официальному номеру. Также стоит поставить самозапрет на кредиты и ограничить договоры связи, чтобы не выпустили дубликат SIM-карты.