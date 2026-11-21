На озере Лесном в Новосибирске начался сезон первой зимней рыбалки, но спасатели предупреждают: выходить на лёд сейчас очень опасно.

Рыбаки пишут, что толщина льда всего 5–6 сантиметров. Такой лёд выдержит одного человека, но не группу людей или тяжёлые ящики.

Спасатели объясняют, почему лёд особенно опасен: из-за множества лунок он теряет прочность, на солнце становится пористым и хрупким, а из-за перепадов температур появляются незаметные трещины. Утром лёд может быть прочным, а к обеду — ломаться.