С наступлением холодов дороги в Новосибирской области становятся опаснее. ТУАД напомнил жителям правила безопасности зимой.

Короткий день, сумерки, снегопады и метели ухудшают видимость. Наледь и снежная каша снижают сцепление колёс с дорогой. Сугробы вдоль обочин сужают проезжую часть и закрывают обзор.

Пешеходам мешают тёплая одежда, капюшоны и наушники — человек позже замечает машины, а на льду может поскользнуться.

Водителям советуют подготовить машину к зиме, избегать резких манёвров и возить с собой лопату, трос, песок, тёплую одежду и заряженный телефон.

Пешеходам рекомендуют носить световозвращатели, убеждаться, что водитель их заметил и остановился, и ходить по очищенным тротуарам.