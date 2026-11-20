Компания VIRTEX-FOOD (АО «Виртекс») — производитель соусов, приправ и маринадов — успешно завершила активную фазу федерального проекта «Производительность труда» и оптимизировала ключевую линию по выпуску соусов в стеклянной бутылке.

Предприятие более 25 лет выпускает продукцию для азиатской и европейской кухни — свыше 400 наименований. Бренды компании — «Чим-Чим», «Костровок», «Жарим мясо» и «Гурмикс».

Как отметила директор Завода №1 Ирина Пасенко, до старта в проекте линия была рассчитана на выпуск 3 500 бутылок в час, сейчас удалось выйти на производительность 4 200 – 4 500 бутылок в час.

Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области рабочая группа выявила узкие места линии и сосредоточилась на их устранении. Так удалось существенно сократить время на переналадку оборудования: часть операций стали выполнять заранее, без остановки линии, перераспределили сотрудников с других задач, разработали стандарты по узлам и промаркировали оснастку. В итоге процесс стал быстрее на 40%, а внедрение стандартов на шести участках дало ещё минус 32%. Поиск оснастки теперь занимает 1 минуту вместо 23.

Экономический эффект для компании от проекта составил 7,8 млн рублей, продуктивность (количество единиц продукции в смену) выросла на 12%, а выработка на человека в час — на 24%.

«Совместно с командой РЦК мы создали дашборды, на которых видно количество произведённых бутылок и замесов, потери, простои, время на переналадку. Благодаря им ежедневные планёрки стали короче: мастера видят, какая линия за что отвечает, где и сколько времени было потрачено. Передача смены теперь проходит без лишних собраний», — рассказала Ирина Пасенко.

«Действительно, дополнительным инструментом повышения эффективности на этом заводе стал индивидуально разработанный и внедренный дашборд, который позволяет в режиме реального времени видеть все показатели и принимать оперативные управленческие решения», — подчеркнула руководитель РЦК Полина Коленченко.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее — на ИТ-платформе производительность.рф.

