Муниципальная школа конного спорта в Новосибирске пополнила свой состав пятью новыми лошадьми. Животные уже прибыли в учреждение и сейчас привыкают к обстановке, после чего смогут участвовать в занятиях вместе с воспитанниками. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

По словам главы Новосибирска, в распоряжении учреждения находятся два филиала, где в общей сложности содержится 61 лошадь.

Спортивная школа занимается подготовкой юных наездников и развитием олимпийских дисциплин конного спорта. Здесь также формируют резерв для сборной Новосибирской области и проводят спортивные состязания различного уровня.

В настоящее время дополнительное образование в учреждении получают 153 спортсмена. Среди воспитанников есть и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Приобретение новых лошадей позволит расширить возможности для тренировочного процесса и занятий конным спортом.