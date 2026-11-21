В октябре 2026 года в Новосибирской области оборот организаций, предоставляющих спортивные услуги, уменьшился на 8% относительно аналогичного периода прошлого года, пишет Сиб.фм.

При этом число покупок сократилось незначительно — всего на 1%, однако средний чек упал на 7%, составив 1660 рублей. Именно уменьшение трат на одну транзакцию и стало основной причиной общего спада.

По информации компании «Эвотор», в сентябре наблюдался рост спроса на фоне возвращения жителей к тренировкам, а в октябре покупательская активность стабилизировалась, что привело к снижению расходов на спорт. Данные основаны на агрегированных обезличенных фискальных показателях касс «Эвотор» в регионе. Оборот рассчитан в среднем на одну кассу.