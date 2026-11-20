В Купино Новосибирской области устранили последствия урагана, который весной 2026 года повредил крыши нескольких многоквартирных домов. Ремонт завершили после вмешательства прокуратуры. В результате жители пострадавших зданий получили возможность вернуться к нормальным условиям проживания, сообщили в надзорном ведомстве.

Ситуация находилась под контролем заместителя прокурора Новосибирской области Александра Рудя. Во время личного приема к нему обратились жители, после чего он поручил прокурору Купинского района проверить, насколько эффективно местные власти занимаются восстановлением поврежденного жилья.

В ходе урагана наиболее серьезный ущерб получили три многоквартирных дома. Кровли зданий были повреждены, однако принятых муниципалитетом мер оказалось недостаточно для своевременного устранения последствий стихии.

После прокурорского вмешательства необходимые работы провели в полном объеме. Жилищные права граждан, пострадавших от непогоды, восстановлены.