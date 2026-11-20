В Новосибирской области планируют увеличить выпуск продукции на основе торфа и сапропеля. Для развития предприятия в Криводановском сельсовете собираются изменить назначение четырех земельных участков общей площадью 15,5 гектара. Сейчас они относятся к сельскохозяйственным территориям, а в дальнейшем должны получить статус земель промышленного назначения. Об этом сообщает infopro54.ru.

Инициативу поддержали Министерство сельского хозяйства России и депутаты регионального заксобрания. Перспективы проекта на ноябрьской сессии представил руководитель областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

На выделенной территории компания рассчитывает возвести семь объектов общей площадью около 22 тысяч квадратных метров. В их числе — производственные помещения, склад и административное здание. Реализация планов позволит организовать свыше 50 новых рабочих мест.

Предприятие намерено выйти на ежегодное производство до 10 миллионов почвобрикетов и пяти миллионов упаковок питательных грунтов. Кроме того, в планах — выпуск более 150 тысяч кубометров подпрессованного торфа в год.

Запуск новой линейки торфяных почвобрикетов намечен на первый квартал 2027 года. Компания занимается разработкой месторождений торфа и сапропеля, площадь которых превышает 752 гектара. Ее продукцию уже поставляют за рубеж — в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию и Китай.