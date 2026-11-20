В Новосибирске возбудили уголовное дело после незаконной вырубки 436 деревьев в Сосновом Бору. Ущерб от действий неизвестных оценили в 4,16 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Проверку организовали после публикации информации о вырубке в СМИ. Надзорное ведомство установило, что на территории городского лесничества уничтожили 436 деревьев, которые не имели признаков аварийности. При этом разрешительных документов на проведение работ не было.

Прокуратура Новосибирска направила материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере.

Расследование находится на контроле прокуратуры.