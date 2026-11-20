В Новосибирске и области на ближайшие выходные ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха. С вечера 20 ноября до утра 23 ноября будет действовать режим неблагоприятных метеорологических условий, который также называют режимом «чёрного неба». Из-за погодных особенностей загрязняющие вещества будут медленнее рассеиваться в атмосфере.

На период действия ограничений специалисты Роспотребнадзора усилят наблюдение за состоянием воздуха. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить воздействие вредных примесей на организм.

По возможности стоит реже пользоваться личным автомобилем: автомобильные выхлопы вносят существенный вклад в загрязнение атмосферы. Также желательно ограничить прогулки на открытом воздухе, особенно возле крупных автомагистралей и промышленных объектов.

В квартирах и домах советуют не открывать окна, в первую очередь в ночные и утренние часы. Поддерживать чистоту воздуха помогут кондиционеры и бытовые очистители. Дополнительной мерой профилактики станет влажная уборка помещений.

Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также аллергикам. Им рекомендуют иметь при себе лекарства, назначенные врачом. Детям, пожилым людям и беременным женщинам лучше отказаться от длительного пребывания на улице. Спортивные занятия на свежем воздухе на время действия режима стоит заменить тренировками в помещении.

Кроме того, жителям советуют воздержаться от курения и употребления алкоголя. После прогулок можно промывать нос и горло солевым раствором. При возможности на период неблагоприятных условий рекомендуется уехать за пределы города.

Отдельное предупреждение касается сжигания мусора, сухой травы и опавших листьев. Такие действия запрещены и могут привести к дополнительному загрязнению воздуха.