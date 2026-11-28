28 ноября у православных христиан стартовал Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится 7 января — в день празднования Рождества Христова. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Пост, который также называют Филипповым, ежегодно начинается после дня памяти апостола Филиппа, отмечаемого 27 ноября. Его главная цель — духовная подготовка верующих к одному из важнейших христианских праздников.

В отличие от Великого поста, Рождественский считается менее строгим. Согласно церковным правилам, в отдельные дни разрешается употреблять рыбу, однако на протяжении всего постного периода необходимо отказаться от молочных продуктов. Более строгие ограничения действуют по средам и пятницам.

Традиция соблюдать Рождественский пост уходит корнями в первые века христианства. О нём упоминали в своих трудах богословы IV–V веков, в том числе Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и папа Лев Великий.

Окончательно продолжительность поста в 40 дней закрепили на Константинопольском соборе в 1166 году. Тогда было установлено, что верующие должны соблюдать воздержание перед праздником Рождества Христова.

В этот период православные уделяют особое внимание молитве, покаянию и духовному очищению, стремясь встретить Рождество с чистыми помыслами и сердцем.