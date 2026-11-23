Школа общественной дипломатии, которую МГИМО МИД России реализует с 2022 года при поддержке ФАДН и «Норникеля», стала инструментом подготовки представителей коренных малочисленных народов к самостоятельной защите интересов своих сообществ. Речь идет не о разовой помощи, а о формировании компетенций: знания международных стандартов и российского законодательства, навыков переговоров, умения формулировать позицию и добиваться ее учета при принятии решений.

За пять сезонов в программе участвовали более тысячи представителей 33 этнических групп из 37 регионов России; более 50 человек стали победителями и лауреатами конкурса. Обучение включает около 70 часов дистанционных лекций и семинаров, знакомство с региональными практиками для полуфиналистов и очный интенсив в МГИМО для финалистов. Встречи с представителями власти и бизнеса позволяют проверить полученные знания в непосредственном разговоре. Одна из таких встреч прошла на прошлой неделе, когда выпускники Школы встретились с первым вице-президентом «Норникеля» Николаем Уткиным.

Для коренных народов важно уметь объяснить проблемы своей территории людям с другим опытом, обосновать позицию и включить ее в решения. Показателен вопрос, заданный на встрече, о будущем Норильска: как жители могут влиять на приоритеты развития города и что поможет молодежи возвращаться на Север. Обсуждать такие условия с теми, кто влияет на развитие территории, — тоже навык общественного представительства.

Следующий уровень — международный. Выпускники Школы участвовали в заседаниях Экспертного механизма ООН по правам коренных народов в Женеве и Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. На таких площадках знание жизни конкретной общины должно подкрепляться пониманием международных процедур и способностью сформулировать общую позицию. В этом году представители коренных народов, связанные со Школой, участвовали в COP17 — 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Обсуждались вклад традиционного природопользования в сохранение экосистем и молодежные экологические инициативы.

«Мы видим в представителях коренных малочисленных народов равноправных партнеров. Уважаем их мнение и заинтересованы в том, чтобы они сами представляли и отстаивали свои права, в том числе на международных площадках. Наша задача — вместе создавать для этого возможности: давать знания, развивать компетенции, поддерживать постоянный диалог», — подчеркнул Николай Уткин.

У общественной дипломатии остается личное измерение — ответственность перед теми, от чьего имени человек выступает. Дипломатия нужна, чтобы не было конфликтов и страны могли договариваться; для представителя народа это еще и ответственность быть услышанным и добиться содержательного ответа. Поэтому вопрос о будущем северного города и выступление на площадке ООН — звенья одной работы: подготовка людей, способных самостоятельно защищать права коренных малочисленных народов России.