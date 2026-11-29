В Новосибирской области календарная зима начнётся со снегопада и непростых условий на дорогах, пишет Сиб.фм.

Во вторник, 1 декабря, в регионе ожидаются небольшие и умеренные осадки, а местами возможны порывы ветра до 16 м/с. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, ночью температура по области составит −6...−11 градусов, при прояснениях похолодает до −16, днём столбики покажут −5...−10. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой снег, днём тоже ожидаются осадки — от небольших до умеренных.

На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. В Новосибирске первый день декабря тоже будет снежным: ночью −8...−10, днём −6...−8, пройдёт небольшой снег, ветер юго-западный, 6–11 м/с. Из-за возможной гололедицы автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.