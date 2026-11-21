В Новосибирске суббота, 21 ноября, пройдет под знаком прохладной погоды с отрицательными температурами. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако утром возможны туман и изморозь. Из-за минусовых значений на улицах города останется скользко.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в дневные часы воздух в Новосибирске прогреется лишь до −2…−4 градусов. Небо будет переменно облачным, временами выглянет солнце. Ветер ожидается слабый, переменных направлений, со скоростью 1–6 метров в секунду.

Утро может осложнить дорожную обстановку. В отдельных районах города вероятно образование тумана, а изморозь и низкая температура будут способствовать сохранению наледи на проезжей части и тротуарах.

К ночи станет заметно холоднее. По предварительным прогнозам, в ночь на 22 ноября температура в Новосибирске опустится до −7…−9 градусов.

В районах Новосибирской области морозы будут сильнее. Минувшей ночью местами температура достигала −14 градусов. В течение дня ожидается от −4 до +1 градуса, существенных осадков также не предвидится.

Водителям стоит учитывать вероятность скользкого покрытия, особенно при движении по мостам, эстакадам и участкам дорог, которые находятся в тени. Пешеходам также рекомендуется быть внимательнее при переходе проезжей части.

В воскресенье, 22 ноября, существенных осадков в регионе не ожидается. А в начале следующей недели погода может измениться: 23 ноября в Новосибирске прогнозируется потепление выше нуля и возможный дождь.