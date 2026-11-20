В центре Новосибирска на время подготовки и проведения новогодних праздников автомобилисты не смогут проехать по части улицы Ленина. Ограничения будут действовать с 23 ноября 2026 года до 29 января 2027 года.

Как следует из проекта постановления мэрии, на главной городской улице планируют оборудовать праздничную площадку и разместить тематические конструкции. Для этого движение транспорта перекроют на участке до улицы Советской.

Чтобы автомобили не попадали в закрытую зону, проезд заблокируют бетонными ограждениями и обозначат соответствующими дорожными знаками. На период действия ограничений водителям придётся выбирать альтернативные маршруты.

Подобное перекрытие уже вводили в Новосибирске в прошлом зимнем сезоне. Тогда улица Ленина была недоступна для автомобилистов с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.