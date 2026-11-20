Жители Искитима пожаловались на опасное поведение автомобилистов после инцидента вечером 18 ноября. По словам очевидца, водитель Subaru разгонялся и выезжал на встречную полосу на участке от «Коралла» до ДК. Горожанин предложил установить там камеры видеофиксации.

Своим возмущением он поделился в группе «Подслушано в Искитиме». Автор публикации отметил, что дорогу в этом районе часто переходят пешеходы, однако некоторые водители не снижают скорость и не уступают им дорогу.

Другие участники обсуждения поддержали идею усилить контроль. Они предложили установить камеры возле Искитимской больницы и городского сада, где, по словам местных жителей, автомобилисты также нередко игнорируют пешеходные переходы.

При этом в городе уже работают 22 комплекса видеофиксации. Они выявляют превышение скорости и другие нарушения ПДД. В октябре 2026 года администрация сообщала об установке дополнительной камеры на пересечении улиц Комсомольской и Советской.