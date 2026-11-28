В ночь с 27 на 28 декабря новосибирцы смогут увидеть «небесную дугу» — Луна, Юпитер, Марс и звезда Регул выстроятся в изогнутую линию. Это будет видно невооружённым глазом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнёва Сергея Веселкова. По его словам, почти полная Луна пройдёт по созвездию Льва рядом с Юпитером, Марсом и Регулом. Такие сближения ярких объектов интересны и астрономам, и фотографам — дуга хорошо смотрится на широкоугольных снимках.

Лучше всего явление будет видно в Северном полушарии, где объекты поднимутся высоко над горизонтом.