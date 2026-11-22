В Новосибирске за год заметно выросли расходы на обучение в автошколах. В сентябре 2026 года средняя стоимость начального курса вождения легкового автомобиля достигла 61 424 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подготовка будущих водителей подорожала на 10,1%. Если сравнивать с началом 2026 года, рост составил 8,6%.

При этом стоимость базового курса — лишь часть расходов, которые предстоят желающим получить водительское удостоверение. После завершения основной программы некоторым ученикам приходится дополнительно оплачивать уроки с инструктором, чтобы увереннее чувствовать себя за рулем.

Также в бюджет необходимо включить затраты на медицинские справки и государственную пошлину за оформление водительских прав. Таким образом, фактическая сумма получения удостоверения может оказаться выше средней стоимости обучения в автошколе.