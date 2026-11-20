В Новосибирске завершились трагически поиски 79-летнего жителя Академгородка. Мужчину, пропавшего 18 ноября, обнаружили погибшим в Советском районе. О результате поисковой операции волонтёры отряда «ЛизаАлерт» сообщили 20 ноября.

Добровольцы искали пенсионера на протяжении двух дней. Ориентировки с его приметами распространяли по городу, к поискам присоединились неравнодушные жители. Обстоятельства и место обнаружения мужчины не раскрываются.

Ранее близкие пропавшего предупреждали, что ему требуется особый уход. Незадолго до исчезновения пенсионер перенёс инсульт, ходил с тростью и должен был постоянно принимать лекарства.