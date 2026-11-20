Стоимость приготовления традиционной «Селедки под шубой» в этом году заметно выросла. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», набор продуктов для салата на четырех человек обойдется в среднем в 317 рублей. Об этом сообщили в социальных сетях.

Больше всего на итоговую сумму повлиял рост цен на основные ингредиенты. Майонез подорожал на 8%, а сельдь, картофель и свекла — на 7% каждый. На фоне повышения стоимости продуктов пользователи соцсетей публикуют чеки из магазинов и обсуждают, во сколько теперь обходится приготовление привычных праздничных блюд.

При этом «Селедка под шубой» пока остается более экономичным вариантом по сравнению с другим популярным новогодним салатом. Так, порция оливье с вареной колбасой на четверых стоит около 609 рублей — почти вдвое дороже.