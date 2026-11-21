В Новосибирске готовятся к строительству нового дорожного участка, который свяжет Калининский район с микрорайоном Клюквенный. Для выполнения первого этапа проекта региональное учреждение ГКУ НСО ТУАД объявило конкурс по выбору подрядной организации. Начальная стоимость контракта превышает 170 млн рублей.

Согласно условиям закупки, предстоит построить 424 метра двухполосной дороги. Проектная скорость движения на этом участке составит до 60 км/ч.

Работы будут включать подготовку строительной площадки, формирование земляного полотна и устройство капитального асфальтобетонного покрытия. Кроме того, вдоль дороги обустроят пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. Проектом также предусмотрены уличное освещение и установка технических средств, необходимых для безопасности автомобилистов и пешеходов.

Как пояснили в ТУАД, реализация проекта должна улучшить транспортное сообщение с микрорайоном Клюквенный. Эта территория развивается в рамках программы комплексного освоения земель. В перспективе здесь планируется построить около 1 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Подать заявку на участие в конкурсной процедуре строительные компании могут до 11 декабря 2026 года. Итоги отбора планируется подвести 16 декабря. Завершить весь предусмотренный контрактом объем работ необходимо не позднее 18 октября 2027 года.