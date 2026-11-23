В Новосибирске приняли в эксплуатацию новый мост через реку Тулу в створе улицы Петухова. Об этом в своем канале МАХ сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Необходимость в масштабных работах назрела давно: сооружение 1962 года постройки находилось в аварийном состоянии. Специальное обследование выявило серьезные разрушения балок пролетных строений и гидроизоляции, из-за чего старый мост было решено полностью демонтировать.

Капремонт стартовал в 2024 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В итоге жители и гости города получили современную и безопасную переправу. Новый объект стал значительно просторнее: его ширина составляет почти 28 метров, а вместо прежних двух полос для движения теперь выделены четыре.

Для удобства пешеходов на мосту обустроены широкие тротуары по три метра каждый. Также объект оснастили новыми барьерными ограждениями и современной системой освещения.