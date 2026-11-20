В Новосибирске проходит международная конференция, посвященная вопросам авиационной и космической медицины. Участники встречи рассматривают, с какими медицинскими рисками сталкиваются люди во время полетов и космических экспедиций и как оказывать помощь в условиях, где нет возможности вызвать скорую. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Экстремальные условия на большой высоте и в космосе могут привести к гипоксии и обезвоживанию. Поэтому экипажи должны уметь самостоятельно справляться с неотложными ситуациями и оказывать первую помощь друг другу.

Летчик-космонавт Олег Котов отметил, что на борту космической станции нет медицинских работников. Перед полетом члены экипажа проходят специальную подготовку и получают навыки парамедиков. Эти знания необходимы, чтобы помочь коллеге при травме, внезапном недомогании или даже острой зубной боли.

Отдельное внимание на конференции уделили проекту «Врачи на борту». К настоящему времени к нему присоединились 88 тысяч медицинских специалистов со всей страны. В Новосибирской области участниками проекта стали 14 тысяч врачей и других работников здравоохранения.