В Новосибирске прошли обыски в рамках уголовного дела о возможном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию театра оперы и балета. По предварительной информации, сумма предполагаемого ущерба превышает 3 млрд рублей. Следственные действия также проводились в Санкт-Петербурге.

Оперативные мероприятия затронули компании «РСК-Ренессанс» и «Строй-Эксперт», участвовавшие в ремонтно-реставрационных работах в здании НОВАТа. Как сообщают СМИ, обе организации связаны с предпринимателем Маратом Каргиновым, которого называют знакомым бывшего генерального директора театра Владимира Кехмана.

Во время обысков в офисах компаний в Санкт-Петербурге правоохранители изъяли документы, касающиеся исполнения строительных контрактов и проведения реставрации.

По сведениям РБК, уголовное дело о растрате в особо крупном размере было возбуждено в августе 2026 года. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что расследование связано с предполагаемым выводом более 3 млрд рублей. В то же время телеканал «78» сообщает, что дело расследуется по статье о мошенничестве.

Владимир Кехман руководил Новосибирским театром оперы и балета с 2015 по 2017 год, после чего до 2021 года оставался его художественным руководителем. Он пришёл в учреждение на фоне общественного резонанса вокруг постановки оперы «Тангейзер».

В период его работы театр получил известное сегодня название НОВАТ. Тогда же в историческом здании развернулись масштабные ремонтные и реставрационные работы.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства заключения и исполнения контрактов, а также возможную причастность участников к финансовым нарушениям. Окончательный размер ущерба будет определён по итогам расследования.