Сотрудники новосибирской аварийно-спасательной службы вызволили собаку, провалившуюся под тонкий лед на реке Ине.

Операция проходила в крайне опасных условиях из-за непрочного ледяного покрова: для доступа к животному спасателям пришлось использовать специальную надувную лодку, при этом один из них также провалился под воду, наглядно продемонстрировав риски выхода на неокрепший лед.

Животное успешно вытащили из полыньи, но испуганная дворняга, несмотря на готовность очевидца ее приютить, мгновенно скрылась с берега.