Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении документов на две крупные партии рапса, выращенного в Новосибирской области в 2025 и 2026 годах. Общий объём продукции составил 4 тысячи тонн. Сельхозпредприятие заявило урожай как предназначенный для пищевого использования, однако подтвердить его безопасность в полном объёме не смогло.

Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, каждая из двух партий составляла по 2 тысячи тонн. При анализе сведений в государственных информационных системах специалисты установили, что производитель не проверил продукцию на содержание остатков ряда пестицидов.

Речь идёт о препаратах «Квикстеп», «Трейсер», «Выбор», «Колосаль Про» и «Борей Нео», которые применялись при выращивании рапса. Испытания на наличие остаточных количеств этих средств защиты растений проведены не были.

В результате надзорное ведомство пришло к выводу, что обязательные требования безопасности продукции выполнены не полностью. Выданные предприятием декларации о соответствии признали недействительными. Организации также объявили два предостережения.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что при декларировании сельскохозяйственной продукции необходимо проверять остаточное содержание всех препаратов, использованных при обработке посевов. Подтверждающие документы должны содержать результаты лабораторных исследований по каждому из них.

Для исключения подобных нарушений производителям рекомендуют сопоставлять сведения о применённых пестицидах с информацией государственной системы «Сатурн».