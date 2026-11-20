В Новосибирской области среди имен, которые родители выбирают для своих детей, встречаются необычные и редкие варианты. Одним из них стало имя Айлина. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

У этого имени нет единого общепринятого объяснения происхождения. Одна из наиболее распространенных версий связывает его с тюркскими языками. Согласно ей, имя образовано от слова «ай», означающего «луна», и второй части, которую связывают со светом и сиянием. Поэтому Айлину нередко переводят как «лунный свет» или «сияние луны». В тюркской культуре луна ассоциируется с красотой, нежностью и чистотой.

Существуют и другие трактовки. В арабской традиции имени приписывают значение «райский ручеек». В европейских странах его иногда считают созвучным именам Элен и Илейн, которые связывают со значениями «светлая», «сияющая» и «лучезарная».

Также встречаются версии, согласно которым имя имеет древнееврейские корни и ассоциируется с добросердечием и силой характера. В монгольской культуре его происхождение связывают с образом белого облака — символом чистоты и возвышенности.

Таким образом, имя Айлина объединяет несколько культурных трактовок, большинство из которых связаны со светом, красотой и чистотой.