В Новосибирской области банки одобряют только каждый четвёртый автокредит — 24,1% заявок в третьем квартале 2026 года. Это ниже, чем в среднем по России (26,4%). Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Необеспеченные кредиты получить ещё сложнее: одобрено лишь 16,1% заявок. В Москве — 20,7%, в Петербурге — 20,5%. Микрозаймы доступнее: одобрено 29,2% обращений, это выше среднего по стране (28,3%).

Банки смотрят на кредитную историю, доходы, долги и долговую нагрузку. Из-за этого в октябре 2026 года новосибирцы оформили на 17,5% меньше автокредитов, чем годом ранее — около 1,5 тысячи займов на 2,74 млрд рублей.