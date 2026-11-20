Жители Новосибирской области смогут получить бесплатные консультации по вопросам защиты прав пассажиров. Специальная телефонная линия будет работать в регионе до 27 ноября 2026 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта.

Обратиться за помощью могут граждане, столкнувшиеся с проблемами при пользовании транспортными услугами. Специалисты ответят на вопросы, связанные с действиями перевозчиков, возвратом билетов и качеством обслуживания. Для консультаций предусмотрен номер 8-800-350-5060.

Операторы принимают звонки с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00. В пятницу, 20 ноября, связаться со специалистами можно до 16:00. Обеденного перерыва в графике нет.

Дополнительно получить разъяснения по вопросам защиты прав потребителей можно через Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Он доступен по номеру 8-800-555-49-43. Звонки бесплатные, обратиться на линию можно в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.