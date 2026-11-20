В октябре 2026 года средний чек в ветеринарных клиниках Новосибирской области увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 1 115 рублей. Об этом свидетельствуют данные ИТ-компании «Эвотор», предоставленные по запросу Сиб.фм.

При этом количество кассовых чеков в ветеринарных организациях за год сократилось на 2%. Несмотря на снижение числа покупок, общий оборот в расчёте на одну кассу вырос на 14%.

Аналитики изучили агрегированные обезличенные фискальные данные онлайн-касс «Эвотор», работающих в Новосибирской области. Для сравнения использовались показатели за октябрь 2025 и октябрь 2026 года.