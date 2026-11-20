Жители отдалённых населённых пунктов Новосибирской области смогут планировать поездки в областной центр с помощью единого билета на автобус и электричку. Запустить такую систему региональные власти намерены в 2027 году. Она позволит оплатить весь маршрут одной операцией, включая необходимые пересадки.

О развитии транспортного сообщения рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. По его словам, введение единого билета станет новым этапом организации мультимодальных перевозок. Пассажирам больше не придётся отдельно приобретать проездные документы на разные виды транспорта.

Востребованность автобусно-железнодорожных маршрутов в регионе продолжает расти. За первые десять месяцев 2026 года ими воспользовались 124 тысячи человек. Это на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано около 100 тысяч таких поездок, а в 2025-м пассажиропоток увеличился на 35%.

Сейчас в Новосибирской области действуют девять маршрутов, объединяющих автобусное и железнодорожное сообщение. Они обеспечивают связь с областным центром для жителей Усть-Таркского, Здвинского, Кыштовского и Чистоозёрного районов, а также Венгеровского, Северного, Доволенского, Сузунского и Маслянинского округов.

График движения автобусов и электричек согласован: ожидание пересадки составляет от 15 до 30 минут. По оценкам региональных властей, такая организация поездок позволяет сельским жителям сократить время в дороге почти на три часа, а расходы на билеты — до 1000 рублей по сравнению с обычным маршрутом.