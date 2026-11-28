В Новосибирской области за две недели заболеваемость гриппом выросла вдвое — уже почти 50 случаев. В группе риска беременные и люди с хроническими болезнями, пик врачи ждут после новогодних каникул, пишет ГТРК Новосибирск.

Большинство лечатся дома, в больницу попадают пожилые, беременные и пациенты с осложнениями. Грипп часто маскируется под ОРВИ: насморка почти нет, но есть сухой надсадный кашель.

Все заболевшие не были привиты, а прививочная кампания заканчивается в понедельник. Вакцина не гарантирует защиту от болезни, но снижает риск тяжёлых последствий.

Опасен грипп не температурой, а осложнениями — от бактериальных инфекций до инфаркта и инсульта. Антибиотики не помогают: нужны противовирусные препараты в первые 48 часов, которые назначает врач.