В Новосибирской области подвели предварительные итоги двухлетнего цикла повышения клиентоцентричности региональных сервисов, реализованного в рамках федерального проекта «Государство для людей». Заседание, посвященное оценке проделанной работы и обсуждению лучших практик, провела заместитель Губернатора Валентина Дудникова. По ее словам, год подходит к концу, и большинство контрольных точек дорожной карты уже успешно реализованы, а оставшиеся задачи находятся на финальной стадии и будут выполнены в установленные сроки.

Заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева сообщила, что текущий уровень клиентоцентричности в Новосибирской области превысил 90 процентов. Оптимизация услуг строится вокруг строгой концепции: один документ, ноль визитов и один рабочий день на оказание сервиса. Благодаря такому подходу в 2025 году были оптимизированы 17 государственных услуг, а в 2026-м — еще 14. В текущем году в электронный формат полностью переведены пять услуг в сфере опеки, касающихся детей-сирот.

В скором времени для жителей региона впервые станет доступна онлайн-запись детей на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии, что избавит граждан от необходимости личного визита. Заместитель Губернатора Валентина Дудникова подчеркнула высокую социальную значимость этого направления. Она отметила, что Новосибирская область входит в число трех субъектов РФ, участвующих в федеральном пилотном проекте по формированию образовательных маршрутов для детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительным инструментом для навигации по сервисам выступает интеллектуальный помощник Макс. ИИ-ассистент портала Госуслуг постоянно обучается консультировать граждан по новым услугам, а быстрый и удобный доступ к онлайн-чату с ним обеспечен на сайтах органов власти. Перевод госуслуг в цифровой формат остается одним из ключевых приоритетов национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».