После дорожно-транспортного происшествия водителям необходимо остановить автомобиль, обозначить место аварии и оценить состояние возможных пострадавших. В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали, в каких случаях нужно вызывать экстренные службы, как оказать первую помощь и когда допускается оформление ДТП без участия полиции.

В соответствии с правилами дорожного движения, после столкновения водитель должен остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. В населённых пунктах его размещают на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля, за пределами населённых пунктов — не менее 30 метров. При плохой видимости и в тёмное время суток рекомендуется надеть световозвращающий жилет.

Если в аварии есть пострадавшие, необходимо оказать им первую помощь, вызвать скорую и сотрудников полиции. Для обращения в экстренные службы действует единый номер 112. Также можно позвонить по отдельным номерам: 101 — пожарная охрана, 102 — полиция, 103 — скорая помощь.

При звонке диспетчеру следует назвать место происшествия, количество автомобилей и пострадавших, описать характер травм и сообщить о возможных дополнительных угрозах, включая возгорание или утечку топлива.

Если после столкновения автомобиль загорелся или начал дымиться, людей нужно как можно быстрее отвести на безопасное расстояние и вызвать пожарных. Использовать огнетушитель самостоятельно можно только при отсутствии угрозы для жизни. Перемещать пострадавших допустимо лишь в ситуациях, когда им непосредственно угрожает опасность. В остальных случаях лучше не трогать человека, особенно если есть подозрение на повреждение позвоночника.

В Госавтоинспекции также напомнили о правилах оказания первой помощи. Нельзя извлекать посторонние предметы из ран, пытаться вправлять выпавшие органы, промывать повреждения водой или обрабатывать их антисептиками и порошками. Не рекомендуется давать пострадавшим лекарства и питьё без указания медицинских специалистов.

При этом оформление аварии не всегда требует присутствия сотрудников полиции. Водители могут воспользоваться европротоколом, если в столкновении участвовали только два автомобиля, никто не пострадал, повреждены только эти транспортные средства, у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО и отсутствуют разногласия.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, необходимо вызвать Госавтоинспекцию. Это касается аварий с участием более двух машин, повреждения чужого имущества, отсутствия страховки или подозрения на алкогольное опьянение одного из водителей.

Очевидцам ДТП рекомендуют не покидать место происшествия до прибытия сотрудников ДПС. Их свидетельства, а также записи видеорегистраторов могут помочь восстановить обстоятельства аварии и определить виновника.

Водителям, проезжающим мимо места столкновения, следует заранее снижать скорость и внимательно следить за дорожными знаками. Для организации безопасного объезда могут использоваться аварийные знаки, световозвращающие жилеты и фонари.

В ведомстве отдельно предостерегли участников ДТП от перемещения предметов и следов аварии до проведения фотофиксации, а также от преждевременного признания вины и ухода с места происшествия до его оформления.

За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.