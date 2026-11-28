Утром 28 ноября в аэропорту Толмачёво изменилось расписание прилётов сразу восьми самолётов. Пассажиры не смогли добраться до Новосибирска в первоначально установленное время. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Наибольшая задержка зафиксирована у самолёта, следующего из Сочи. Его прибытие перенесли с 3:20 на 11:20. Таким образом, рейс опаздывает на восемь часов.

Изменения в расписании также коснулись авиасообщения с Саратовом, Читой, Благовещенском, Шанхаем, Якутском, Магаданом и Владивостоком. Самолёты из этих городов также ожидаются в Новосибирске позже запланированного времени.

Проблемы с расписанием затронули и вылеты из Толмачёво. С задержкой отправятся два самолёта — в Сочи и Москву.

При этом причины переноса времени прибытия и отправления рейсов на онлайн-табло не уточняются.