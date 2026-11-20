ВТБ подвел итоги работы со средним и малым бизнесом в Новосибирской области за 9 месяцев 2026 года. Кредитный портфель сегмента СМБ увеличился на 14%, портфель привлеченных средств – на 11%, число активных клиентов выросло на 5%.

Ключевым драйвером кредитования остается строительный сектор, на него приходится порядка 36% портфеля, на втором месте – торговля (21%). Третью позицию занимает агропромышленный комплекс (13%).

Портфель привлеченных средств клиентов малого и среднего бизнеса региона за девять месяцев увеличился на 11%. Предприниматели региона продолжают размещать свободные средства на депозитах, получая дополнительный доход.

«Рост кредитного портфеля, объема привлеченных средств и числа клиентов – лучший индикатор доверия бизнеса к банковским инструментам и его готовности инвестировать в развитие. Отраслевой фокус на строительстве, торговле и АПК отражает специфику экономики региона и позволяет нам формировать адресные финансовые решения под реальные потребности предпринимателей», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Андрей Беднарский.