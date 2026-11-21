Новосибирская «Сибирь» добилась победы над екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 20 ноября на «Сибирь-Арене» и завершилась с минимальным преимуществом хозяев — 1:0.

Исход встречи определила шайба, заброшенная во втором периоде. На 48-й минуте защитник новосибирцев Никита Смирнов отправил шайбу в ворота соперника. Этот гол оказался единственным за весь матч.

Для екатеринбургского клуба поражение стало первым за последние пять игр. До встречи с новосибирцами «Автомобилист» одержал четыре победы подряд.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 23 ноября на домашней площадке. Соперником команды станет череповецкая «Северсталь». Екатеринбуржцы сыграют днём ранее в гостях против нижегородского «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 завершится 20 марта. Каждой команде предстоит провести по 68 матчей, после чего стартует розыгрыш Кубка Гагарина. Плей-офф запланирован на период с 23 марта по 23 мая.