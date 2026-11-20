Новосибирские спортсмены привезли 14 наград с международного турнира по ушу, который прошёл в Китае. В копилке команды — 10 золотых, три серебряные и одна бронзовая медаль. Об успехах атлетов сообщил губернатор Андрей Травников.

В соревнованиях участвовали более 1500 спортсменов из 22 стран. Российскую делегацию представляли в том числе воспитанники новосибирской школы ушу.

Особенно отличились подопечные заслуженного тренера России Сергея Сыщикова. Ариадна Ручко в категории взрослых спортсменов дважды поднялась на высшую ступень пьедестала в индивидуальных дисциплинах, а также стала бронзовым призёром многоборья.

Злата Шмакова выступала среди юниорок и показала лучший результат в индивидуальной программе. Кроме того, она завоевала первое место в общем зачёте.